Taiwan mobiliza forças após China anunciar exercícios militares com 'fogo real'

Taiwan mobilizou suas forças armadas nesta quarta-feira(26) após a China anunciar exercícios militares com "fogo real" perto da ilha autônoma, disse o Ministério da Defesa de Taiwan, classificando-os como perigosos.

A China enviou 32 aeronaves aos arredores de Taiwan como parte de seus treinamentos militares e anunciou "exercícios com fogo real" em uma área de 40 milhas náuticas (74 km) ao sul da ilha, disse o ministério em um comunicado.

As forças armadas chinesas "violaram flagrantemente as normas internacionais ao designar unilateralmente uma zona de manobra a 40 milhas náuticas da costa de Kaohsiung e Pingtung, indicando a realização de exercícios com fogo real sem aviso prévio", disse o ministério.