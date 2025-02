Suspeita de fraude em fundo pecuarista deixa centenas de desempregados no Uruguai

A suposta fraude no principal fundo de investimentos em pecuária do Uruguai, cujos sócios foram embargados, nesta segunda-feira (17), em 250 milhões de dólares (R$ 1,42 bilhão), deixou desempregados centenas de funcionários em um frigorífico tradicional, que precisou adiar seus compromissos de exportação para Chile, China e Estados Unidos.

O fundo Conexión Ganadera, criado em 1999 e com 4.200 investidores, é alvo de dezenas de denúncias criminais por descumprimento de pagamentos após admitir um passivo de 400 milhões de dólares (R$ 2,28 bilhões, na cotação atual) e um ativo de apenas US$ 150 milhões (R$ 856 milhões).

O Frigorífico Casa Blanca (Fricasa), localizado no departamento de Paysandú (noroeste), diminuiu seu quadro de funcionários de mais de 500 para apenas 80 devido a uma importante redução no volume de trabalho relacionada com o declínio do fundo.