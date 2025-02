Suprema Corte dos EUA ordena novo julgamento para condenado à morte em Oklahoma

Richard Glossip, de 62 anos, foi considerado culpado duas vezes por ordenar o assassinato, em 1997, de Barry Van Treese, proprietário de um motel que ele administrava, baseando-se quase exclusivamente no testemunho do assassino, Justin Sneed, um funcionário do mesmo estabelecimento de 19 anos.

O notório caso do homem, que passou mais de 25 anos no corredor da morte, gerou até mesmo pedidos de clemência do papa Francisco e de um grupo de celebridades, entre eles o bilionário britânico Richard Branson e as estrelas de Hollywood Mark Ruffalo e Susan Sarandon.