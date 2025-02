Suprema Corte bloqueia demissão funcionário apesar de pedido de Trump

A Suprema Corte dos Estados Unidos bloqueou temporariamente, na sexta-feira, um pedido do governo de Donald Trump que permitiria a demissão do chefe de uma agência que protege funcionários federais e delatores de irregularidades.

É a primeira vez que o principal tribunal americano avalia as ordens executivas do presidente republicano desde seu retorno à Casa Branca em 20 de janeiro.

O caso se concentra na figura de Hampton Dellinger, diretor do Gabinete do Conselho Especial, demitido em 7 de fevereiro. O advogado, no entanto, processou o presidente e um tribunal distrital ordenou seu retorno ao cargo.