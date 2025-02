Suécia não descarta envio de soldados de manutenção da paz na Ucrânia

A Suécia afirmou nesta segunda-feira (17) que "não descarta" enviar soldados de manutenção de paz à Ucrânia, depois que o Reino Unido declarou que está disposto a contribuir com suas tropas para garantir a segurança do país em guerra.

A chefe da diplomacia fez a declaração horas antes de uma reunião de líderes europeus se reunir em Paris para discutir a proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de iniciar "nos próximos dias" negociações com seu homólogo russo, Vladimir Putin, para acabar com o conflito na Ucrânia, deixando Kiev e a Europa de lado.