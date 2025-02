Síria recebe delegação de organização internacional que proíbe uso de armas químicas

Beirute, 08/02/2025 - Uma delegação da Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPCW, na sigla em inglês) desembarcou neste sábado, 8, em Damasco para encontrar os novos líderes da Síria, pela primeira vez desde a queda do ex-presidente Bashar Al-Assad. A entidade internacional tem evidências de que o governo Assad utilizou armas químicas durante a guerra civil no país, que durou 14 anos.

O diretor-geral da OPCW, Fernando Arias, disse em comunicado que as conversas foram "longas, produtivas e bem abertas" e que a visita foi "a primeira para restabelecer um relacionamento de trabalho direto" entre a entidade e a Síria, "depois de 11 anos de estagnação e falta de progresso com as autoridades anteriores". Fonte: Associated Press.