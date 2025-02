Setenta chefs de cozinha denunciam sexismo nos restaurantes britânicos

A carta foi publicada em resposta a uma entrevista com o chef Jason Atherton, detentor de várias estrelas Michelin durante sua carreira, publicada no The Times na segunda-feira, na qual ele disse que "não tinha visto" sexismo nas cozinhas.

Entre as signatárias estão as chefs londrinas Sally Abé, do restaurante The Pem, Dara Klein, do Tiella, e Helen Graham, diretora do Bubala, de acordo com o The Times.