Serviço postal dos EUA volta a aceitar pacotes da China e Hong Kong

O Serviço Postal dos Estados Unidos (USPS, na sigla em inglês) retomou, a partir desta quarta-feira, 5, o recebimento de todas as correspondências e pacotes internacionais de entrada dos Correios da China e de Hong Kong. Em comunicado divulgado nesta quarta, o USPS informou que, em conjunto com a Alfândega e Proteção de Fronteiras, está trabalhando em estreita colaboração para implementar um mecanismo de cobrança eficiente para as novas tarifas da China, a fim de garantir o mínimo de interrupção na entrega de pacotes.