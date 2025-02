Serviço Postal dos EUA deixa de receber encomendas enviadas da China e de Hong Kong

O USPS não informou um motivo em seu breve comunicado, mas a suspensão ocorreu logo após Trump encerrar, nesta semana, a exceção alfandegária que permitia que consumidores e importadores evitassem tarifas em pacotes com valor inferior a US$ 800. A isenção foi removida como parte de uma ordem executiva para aplicar uma tarifa de 10% sobre produtos chineses.

"Comparada à Temu, a Shein depende mais do USPS para o envio direto ao consumidor a partir da China, e sem esse canal, terá que recorrer mais a transportadoras privadas", afirmou Cooke. "Isso aumentará os custos logísticos, que, juntamente com o recente fim da isenção de minimis para a maioria dos produtos da China, poderá comprometer sua vantagem de preço."

Nem a Shein nem a Temu se manifestaram imediatamente. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, afirmou que o país tomará "medidas necessárias" para proteger suas empresas e instou os EUA a "parar de politizar questões econômicas e comerciais, usando-as como ferramenta, e a deixar de reprimir indevidamente as empresas chinesas".

Quais são as possíveis maneiras de as empresas contornarem o problema?

Não está claro por quanto tempo a suspensão do USPS durará, mas o esforço para reprimir a exceção de minimis parece representar uma mudança de política a longo prazo, segundo Cooke. "Shein e Temu precisarão simplesmente recorrer mais a transportadoras privadas como alternativa à suspensão do USPS", afirmou.

"O envio em massa para os EUA e o processamento local podem reduzir os custos logísticos, mas, para a Shein, isso representa uma perturbação a longo prazo em seu modelo de negócios, que depende do desenvolvimento rápido de novos SKUs e do envio direto aos consumidores", afirmou Cooke. (Com informações da Associated Press)