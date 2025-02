Secretário do Reino Unido não vê 'apetite' da Rússia pela paz, após discurso de Lavrov no G20

O Secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, disse que não viu nenhum "apetite" pela paz por parte da Rússia na guerra na Ucrânia, após ouvir o discurso do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, em sessão a portas fechadas na reunião do G20 na quinta-feira, 20.