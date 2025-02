Rússia rejeita troca de territórios ocupados com a Ucrânia

No entanto, após um bombardeio russo com drones e mísseis que atingiu Kiev na madrugada desta quarta-feira, Zelensky afirmou que o Kremlin não está interessado em uma preparação para a paz.

Zelensky declarou que está disposto a abandonar as áreas tomadas por suas tropas na região russa de Kursk, em troca dos territórios ucranianos ocupados por Moscou, em uma entrevista ao jornal britânico The Guardian publicada na terça-feira.

"Somente com medidas firmes e pressão sobre a Rússia será possível conter o terror. No momento, precisamos da unidade e do apoio de todos os nossos aliados na luta por um fim justo da guerra", acrescentou o chefe de Estado ucraniano.

Quase três anos após o início da invasão russa, a Ucrânia enfrenta dificuldades na linha de frente e incerteza sobre a continuidade da ajuda vital dos Estados Unidos com o retorno do republicano Donald Trump à Casa Branca.

Trump prometeu acabar rapidamente com a guerra na Ucrânia em seu retorno à Casa Branca. No governo de seu antecessor, o democrata Joe Biden, os Estados Unidos concederam bilhões de dólares em ajuda a Kiev.

