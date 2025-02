Rússia reivindica controle de localidade na região ucraniana de Donetsk

O grupo de analistas militares ucranianos DeepState informou que as tropas russas estão presentes no centro das duas cidades, alvos de disputa há meses.

Em uma mensagem no Telegram, os serviços de emergência ucranianos anunciaram que um "ataque com mísseis contra um edifício residencial" na cidade de Poltava, centro do país, deixou pelo menos quatro mortos e 13 feridos, incluindo três crianças.

Em Kharkiv, grande cidade do nordeste do país, a queda sobre uma área residencial de um drone russo interceptado pela defesa antiaérea matou uma mulher e deixou quatro feridos, informou o governador da região, Oleg Synegubov.

Após quase quatro anos de invasão russa, as forças de Moscou prosseguem com o avanço no leste da Ucrânia e as tropas de Kiev não conseguem impedir.