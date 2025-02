Rubio oferece apoio à Costa Rica diante de 'chantagem' da China

Um país "merece apoio" quando enfrenta "empresas que não são seguras, estão apoiadas por governos como o da China que gosta de ameaçar, sabotar, usar coerção econômica para punir", disse Rubio ao lado do presidente Rodrigo Chaves, na Casa Presidencial, em San José.

"Enfrentar companhias como essa traz consequências, a chantagem, a ameaça, atividades para infiltrar os órgãos de um governo. E vocês têm sido muito firmes e vamos continuar os ajudando com isso", acrescentou Rubio.

Em 2007, a Costa Rica rompeu laços com Taiwan, uma ilha com governo democrático que a China reivindica como parte de seu território, o que foi um ponto de inflexão seguido por outros países latino-americanos.

Rubio começou sua viagem no Panamá, onde reportou avanços em seu empenho para reduzir a influência chinesa em torno do estratégico Canal do Panamá.