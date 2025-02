Rubio lidera delegação para negociações com a Rússia sobre guerra na Ucrânia

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, está liderando uma delegação do país à Arábia Saudita para conversas diretas com autoridades russas nos próximos dias para buscar o fim da invasão de Moscou à Ucrânia. O conselheiro de segurança nacional, Michael Waltz, e o enviado especial, Steve Witkoff, também devem participar das negociações em Riad.

De acordo com autoridades do alto escalão, o governo americano vê as tratativas em estágio inicial e fluidas e avalia que a definição dos membros da mesa de negociações antecipadas pode mudar o rumo das tratativas. "Acho que o presidente Trump saberá muito rapidamente se isso é algo real ou se é um esforço para ganhar tempo. Mas não quero prejulgar isso", disse Rubio ao programa "Face the Nation" da CBS. "Não quero perder a oportunidade de acabar com um conflito que já custou a vida de centenas de milhares e continua a cada dia sendo cada vez mais uma guerra de atrito para ambos os lados", acrescentou.