Rubio diz que não vai participar de reunião do G20

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou nesta quarta-feira (5) que não vai participar da reunião deste mês do G20 na África do Sul, após acusar o grupo de ter uma agenda "antiamericana".

O anúncio foi feito dois dias após o presidente Donald Trump criticar a África do Sul por suas reformas agrárias destinadas a corrigir as desigualdades da era do apartheid.