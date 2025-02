Rubio culpa Nicarágua, Venezuela e Cuba por crise migratória na região

"Esses três regimes que existem na Nicarágua, Venezuela e Cuba são inimigos da humanidade e criaram uma crise migratória. Se não fosse por esses três regimes, não haveria uma crise migratória no hemisfério", disse Rubio em coletiva de imprensa na Costa Rica.

"A sem-vergonhice mais uma vez se apoderando dos políticos cínicos dos EUA. Está provado que o êxodo migratório em #Cuba é proporcional ao endurecimento do #bloqueio, que priva nosso povo dos bens essenciais. A humanidade está em perigo pelo neofascismo de vocês", escreveu.

"A Nicarágua se tornou uma dinastia familiar com uma copresidência onde basicamente tentaram, por exemplo, eliminar a Igreja católica e tudo o que é religioso, ou qualquer um que possa ameaçar o poder desse regime foi punido", declarou Rubio.

O combate à migração ilegal é uma das prioridades do presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump, que, na sua primeira semana de governo, deportou centenas de migrantes, muitos algemados e com os tornozelos amarrados, para vários países latino-americanos.

A questão migratória tem sido um dos aspectos-chave no giro internacional de Rubio, o primeiro dele como secretário de Estado, que começou no sábado no Panamá, e seguiu para El Salvador e Costa Rica. Rubio voou nesta tarde para a Guatemala e finalizará a viagem na República Dominicana.