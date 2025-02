Rubiales é condenado a pagar 10.800 euros por beijo forçado em Jenni Hermoso

Condenado por agressão sexual, mas absolvido da acusação de coerção, o ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol Luis Rubiales deverá pagar uma multa de 10.800 euros (65 mil reais) pelo beijo que deu na jogadora Jenni Hermoso, uma sentença bem abaixo do que a Promotoria estava pedindo.

A Audiência Nacional "condenou o ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiales a uma multa de 18 meses, no valor de 20 euros por dia, por agressão sexual por beijar a jogadora Jennifer Hermoso na cerimônia de entrega de medalhas da Copa do Mundo", informou o tribunal em comunicado nesta quinta-feira (20).

A decisão também estipula que Rubiales não pode se aproximar de Hermoso em um raio de 200 metros e não pode se comunicar com ela por um ano.

Na reta final do julgamento, realizado durante vários dias no início deste mês perto de Madri, a promotora Marta Durántez concluiu categoricamente que o beijo que Rubiales deu em Hermoso após a vitória da seleção espanhola na Copa do Mundo feminina em 20 de agosto de 2023 foi "não consensual".