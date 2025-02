Rubiales afirma estar 'totalmente seguro' de que Jenni Hermoso consentiu beijo

O ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiales defendeu no tribunal, nesta terça-feira (11), que está "totalmente seguro" de que a jogadora Jenni Hermoso consentiu o beijo que ele lhe deu após a vitória da seleção feminina na final da Copa do Mundo de 2023.

"Perguntei-lhe se podia lhe dar um 'selinho' e ela disse 'sim', foi isso que aconteceu", disse Rubiales na aguardada declaração em seu julgamento por suposta agressão sexual e coerção que começou em 3 de fevereiro.

Questionado se tinha certeza de que a atleta havia dado seu consentimento, Rubiales disse que estava "totalmente seguro".

O ex-presidente da RFEF, de 47 anos, é acusado de agressão sexual, por beijar a jogadora na boca durante a cerimônia de entrega de medalhas, e de coerção, por pressioná-la a justificar o ato. A Promotoria pede dois anos e meio de prisão para ambos os crimes.

"O que aconteceu [o beijo] não teve nenhuma importância, nem para mim nem para ela", acrescentou ele, defendendo que o que aconteceu "não é de forma alguma" um comportamento violento, mas "um gesto de afeto".

Em sua declaração na semana passada, Hermoso afirmou, no entanto, que o beijo nunca deveria ter acontecido, que ela não consentiu e que se sentiu "pouco respeitada".

O escândalo gerou indignação no mundo todo, mas Rubiales permaneceu no cargo apesar da suspensão da Fifa e dos crescentes pedidos de renúncia, inclusive do governo espanhol. Ele finalmente renunciou em setembro de 2023.

"Pedi desculpas pelo meu comportamento porque não foi apropriado e, estando naquele palco, eu deveria ter tido a cabeça mais fria e não ter me deixado levar pela emoção", declarou ele nesta terça-feira, acrescentando que não achava que havia cometido nenhum crime.

Ele também negou ter pedido a outros membros da federação que pressionassem Hermoso para minimizar a questão.

- "Posso te dar um selinho"? -

O escândalo estourou em 23 de agosto de 2023, quando as jogadoras da seleção feminina espanhola, após terem vencido a Copa do Mundo em Sydney, subiram ao pódio para receber as medalhas.

Parabenizando Hermoso, a número 10 do time, Rubiales agarrou sua cabeça com as duas mãos e deu um beijo em seus lábios.

A atual atacante do Tigres tornou-se então um símbolo da luta contra o machismo no futebol espanhol, sempre defendendo que o beijo não foi consensual.

Em seu depoimento, a atleta explicou que estava farta das "inúmeras" vezes que lhe pediram para fazer uma declaração ou um vídeo para justificar os acontecimentos, até que pediu para que a deixassem "em paz".

O ex-técnico da seleção feminina, Jorge Vilda, e dois ex-dirigentes da RFEF, Rubén Rivera e Albert Luque, também estão sendo julgados por coações a Hermoso, crime pelo qual a Promotoria pede um ano e meio de prisão.

Durante a audiência desta terça-feira, um especialista em leitura labial, que testemunhou a pedido da defesa de Rubiales, disse que, em um vídeo, o ex-dirigente pode ser visto perguntando a Hermoso "posso te dar um selinho?", antes de fazê-lo.

Mas David Murillo disse que não conseguiu ver se Hermoso respondeu.

Rubiales também está sob investigação judicial por suposta corrupção e contratos irregulares durante sua presidência da RFEF desde 2018.