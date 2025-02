Robert F. Kennedy Jr. é confirmado como Secretário de Saúde pelo Senado dos EUA

O Senado dos Estados Unidos confirmou Robert F. Kennedy Jr. como Secretário de Saúde e Serviços Humanos (HHS, na sigla em inglês), nesta quinta-feira, 13, após ter sido escolhido pelo presidente americano, Donald Trump, ainda em novembro. Robert F. Kennedy Jr., que é cético em relação às vacinas, estará no controle de US$ 1,7 trilhão em gastos federais, recomendações de vacinação e segurança alimentar, bem como programas de seguro saúde para cerca de metade do país. Fonte: Associated Press.