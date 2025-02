Quem é Friedrich Merz, que deve se tornar o novo chanceler da Alemanha

Aos 69 anos, o advogado Friedrich Merz se prepara para assumir o comando da Alemanha pelos próximos quatro anos. Sascha Schuermann / AFP

Aos 69 anos, o advogado Friedrich Merz se prepara para assumir o comando da Alemanha pelos próximos quatro anos. Com 28,5% dos votos na eleição de domingo (23), o líder da União Democrática Cristã (CDU, na sigla em alemão) precisa buscar alianças com outros partidos para formar uma coalização e assumir o cargo de chanceler do país.

Merz ficou conhecido por mudar a política de centro que Angela Merkel estabeleceu quando esteve à frente da CDU. No início dos anos 2000, o político perdeu a disputa com Merkel pela liderança do partido, cargo que acabou assumindo em janeiro de 2022.

Um exemplo da mudança de postura política do partido é a aprovação de um projeto para tornar as regras de migração na Alemanha mais rígidas, aprovado por Merz em janeiro deste ano com votos da Alternativa para a Alemanha (AfD) — sigla de direita radical que levou 20,5% dos votos na eleição com Alice Weidel, maior percentual de um partido de extrema direita no país desde a Segunda Guerra.

Político da velha guarda, Friedrich Merz já exerceu diversos cargos nos parlamento alemão e europeu. É conhecido pelos colegas como um exímio orador e homem de perfil calmo.

Trajetória profissional e política

Nascido em Brilon, cidade no oeste da Alemanha, ingressou no grupo de jovens do CDU ainda na época da escola. Com interesse pela política desde cedo, após deixar o colégio formou-se em Direito e assumiu cadeira no parlamento europeu.

Merz foi eleito deputado em 1989, aos 33 anos. Atuou durante cinco anos como integrante do parlamento em Bruxelas e Estrasburgos, na região de Vestália.

Sua ambição o levou além, chegando ao parlamento alemão em 1994. No Bundestag, tornou-se o principal especialista em política econômica e financeira do CDU e começou a despontar como um candidato promissor de centro-direita.

— Ele é um orador esplêndido e um pensador profundo — definiu Klaus-Peter Willsch, amigo de Merz há mais de 30 anos e membro do CDU, conforme apuração do g1.

Tornou-se líder do presidente do grupo parlamentar da CDU em 2000, época em que também iniciou a disputa com Angela Merkel pela liderança do partido. Perdeu o cargo em 2002, quando Merkel reivindicou a presidência e rebaixou Merz para vice-presidente do grupo.

A derrota na disputa de poder pela liderança da União Democrática Cristã fez Merz se afastar da política, com renúncia ao cargo de vice-presidente do grupo parlamentar em 2004 e pausa na carreira em 2009 para voltar a atuar como advogado.

Construiu fortuna milionária durante sua carreira como executivo e diretor em diversas empresas internacionais, atuando especialmente com fusões e aquisições no mercado de financeiro e de bancos.

Retornou à política em 2018. Três anos depois, em dezembro de 2021, foi, enfim, eleito líder da CDU — cargo ao qual havia derrotado em três outras oportunidades: 2000, 2018 e janeiro de 2021.

A possível escolha de Merz como chanceler alemão anima o Parlamento Europeu. Principal economia da União Europeia, a Alemanha vive impasses com o bloco, que agora espera superar os assuntos com a eleição de um antigo parlamentar europeu.

Aliança com a direita radical

Merz surpreendeu o parlamento alemão ao flertar com a extrema direita. Em janeiro deste ano, o político aprovou, com apoio e votos de membros do AfD, um projeto para endurecer as regras de imigração na Alemanha. Desde o fim da Segunda Guerra, o sistema político alemão estabelece uma estratégia de recusa a ações da AfD, para impedir o retorno de extremistas ao poder após a derrota do nazismo.

Por outro lado, Merz é crítico da gestão dos Estados Unidos por Donald Trump. O advogado também defende que as relações entre os países da União Europeia deve ser estreita, inclusive com o fortalecimento militar das defesas europeias.

As origens de Merz

Friedrich Merz nasceu em uma família católica conservadora, tradicional e importante em Brilon. Seu pai era juiz na região, mesmo cargo que sua esposa Charlotte Gass exerce atualmente.

Merz e Charlotte casaram em 1981. Colegas durante a faculdade de Direito, eles tiveram três filhos.

— Nós dois cuidávamos dos trabalhos um do outro e dividíamos os cuidados com os filhos de uma forma que fosse compatível com nossas obrigações profissionais — disse Merz ao jornal alemão Westfalenpost, sobre a relação com Charlotte.