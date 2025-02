Qualquer paz negociada entre Rússia e Ucrânia será duradoura, diz secretário dos EUA

Os comentários responderam perguntas de repórteres sobre a confiabilidade no compromisso de Putin com a paz na Europa, após o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, sugerir que líderes mundiais não devem confiar na disposição do líder russo para encerrar a guerra.

Contudo, o secretário de Defesa americano reconheceu que ainda não sabe quais serão os termos das negociações e qual será a divisão de fronteiras. Hegseth voltou a afirmar que a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) não é provável, assim como um acordo em que o país mantenha suas fronteiras originais. "Isso não parece ser entendido por eles ucranianos. Mas não vou colocar limites no que Trump ainda deve negociar com os líderes soberanos", acrescentou.