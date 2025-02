Professora suspeita de esfaquear e matar aluna na coreia do sul é interrogada pela polícia

A polícia sul-coreana interrogou nesta terça-feira, 11, uma professora do ensino fundamental que supostamente esfaqueou e matou uma aluna do primeiro ano na cidade de Daejeon.

A suspeita, uma mulher, estava recebendo tratamento médico por ferimentos autoinfligidos após a morte da menina em uma sala audiovisual no segundo andar da escola, disse Yuk Jong-myeong, chefe da delegacia do distrito oeste de Daejeon.

A aluna do primeiro ano foi dada como desaparecida às 17h15 (horário local) de segunda-feira. A polícia e familiares iniciaram uma busca pela escola e arredores, até que sua avó a encontrou na sala audiovisual por volta das 17h50. A menina foi levada às pressas para o hospital, onde foi declarada morta.

Choi Sang-mok, atual líder interino do país devido ao impeachment do presidente Yoon Suk-yeol, pediu uma investigação minuciosa sobre o crime e instruiu as autoridades de educação a "implementar medidas necessárias para garantir que tais incidentes nunca mais aconteçam."