Presidente interino da Síria chega à Turquia para reunião com Erdogan

O presidente interino da Síria, Ahmed al-Sharaa, chegou à Turquia nesta terça-feira, onde se encontrará com o presidente Recep Tayyip Erdogan, informou uma autoridade turca.

Segundo o governo turco, ambos discutirão questões como a recuperação da economia síria e os problemas de segurança do país.

Al Sharaa, ex-combatente jihadista à frente do grupo radical sunita Hayat Tahrir al-Sham (HTS), liderou a coalizão de rebeldes que derrubou o regime de Bashar al-Assad em 8 de dezembro.

A Turquia também está preocupada com a situação no nordeste da Síria, na fronteira com seu país, onde forças curdas, apoiadas pelos Estados Unidos, criaram uma administração autônoma.