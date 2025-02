Presidente do Equador nomeia novo ministro da Economia

O presidente do Equador, Daniel Noboa, nomeou nesta quarta-feira (13) um novo ministro da Economia em meio a dificuldades financeiras causadas pelo custo de sua guerra contra gangues do tráfico de drogas e pelo alto endividamento público.

Também foram eliminados subsídios milionários aos combustíveis, e Quito assinou há um ano um empréstimo de 4 bilhões de dólares (R$ 23 bilhões) com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

A dívida pública do Equador, país com cerca de 18 milhões de habitantes, representa 57% do PIB, segundo o FMI.