Presidente da Ucrânia confirma nova ofensiva na região russa de Kursk

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, confirmou uma nova ofensiva ucraniana na região de Kursk, na Rússia, e disse que tropas norte-coreanas estavam lutando ao lado das forças russas no local. De acordo com Zelenski, um "número significativo" de tropas inimigas foi destruído. Ele não deu detalhes, mas disse que as perdas estavam na casa das centenas.