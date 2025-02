Tensão política Notícia

Presidente da Romênia renuncia ao cargo após anulação de eleições por suspeita de interferência da Rússia

Pleito realizado em dezembro do ano passado foi anulado após protestos no país. Com isso, mandato de Klaus Iohannis foi ampliado

10/02/2025 - 10h26min Atualizada em 10/02/2025 - 10h28min