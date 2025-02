Presidente chinês recebe líderes empresariais, incluindo Jack Ma da Alibaba

O presidente chinês, Xi Jinping, teve uma reunião com líderes empresariais nesta segunda-feira, incluindo Jack Ma, o cofundador da gigante do comércio eletrônico Alibaba, informou a imprensa estatal.

Um vídeo exibido pela televisão estatal CCTV mostrou Ma aplaudindo de pé quando Xi entrou no Grande Salão do Povo em Pequim.

Desde que assumiu o poder há mais de uma década, Xi tem procurado fortalecer as empresas estatais chinesas e alertado contra a expansão "desordenada" do setor privado.

Na semana passada, circularam notícias de que o presidente se encontraria com figuras de destaque do setor privado, no momento em que o país enfrenta a desaceleração de sua economia, afetada por uma crise imobiliária, o nível reduzido de consumo e a taxa elevada de desemprego entre os jovens.

As imagens da CCTV mostraram Xi, Ren e Wang falando no encontro, mas não foram divulgados áudios ou detalhes sobre o que conversaram na reunião.

Ele já teve uma grande presença no noticiário, mas nos últimos anos reduziu as aparições públicas, em particular depois que as autoridades cancelaram em 2020 o IPO (oferta pública inicial) do Ant Group, uma subsidiária da Alibaba, após um discurso de Ma em que ele criticava os reguladores.