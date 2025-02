Presidenciáveis apostam últimas fichas antes de eleições no Equador

Os candidatos à Presidência do Equador fizeram nesta quinta-feira (6) sua última tentativa de atrair os eleitores indecisos, no encerramento de uma campanha dominada pelo aumento da violência dos cartéis e pela crise econômica.

Outrora um oásis de paz em uma região de conflito, o Equador se encontra agora mergulhado em uma disputa territorial sangrenta entre cartéis e máfias internacionais rivais. Grupos disputam o controle das rotas lucrativas do narcotráfico, que ligam os cultivos de drogas de Colômbia e Peru a casas noturnas na Europa, Austrália e nos Estados Unidos, por meio dos portos equatorianos do Pacífico.

A taxa de homicídios do país aumentou de 6 a cada 100 mil habitantes em 2018 para 38 em 2024, o que afugentou turistas estrangeiros e resultou na migração de dezenas de milhares de equatorianos. "Há mortes cruéis, assassinatos, crimes... é uma realidade diária", disse Chávez, que já foi assaltado várias vezes no coração colonial de Quito.

Quase 14 milhões dos 18 milhões de habitantes do Equador estão convocados a votar nas eleições gerais do próximo domingo, disputada por 16 candidatos e que têm como favoritos Noboa - o herdeiro fotogênico de um império de bananas - e Luisa - uma mãe tatuada partidária do poderoso movimento esquerdista Revolução Cidadã.