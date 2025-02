Premiê francês sobrevive a mais uma moção de censura em meio a embate sobre Previdência

O primeiro-ministro da França, François Bayrou, sobreviveu a mais uma moção de censura, nesta segunda-feira, 10, na Assembleia Nacional do país. Apenas 115 dos parlamentares votaram a favor da destituição do premiê, longe dos 289 necessários.

A moção de censura foi proposta em resposta à decisão do premiê de acionar do artigo 49,3 para garantir que a parte das receitas do projeto de lei do orçamento da previdência social de 2025 fosse aprovada sem votação parlamentar.