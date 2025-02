Prefeito de Nova York anuncia fechamento de centro de gestão criado durante crise migratória

Diante da queda nos pedidos de asilo devido à política antimigratória de Donald Trump, o prefeito de Nova York, Eric Adams, anunciou nesta segunda-feira (24) o fechamento do centro de acolhimento instalado no Hotel Roosevelt, que gerenciou a chegada de mais de 173 mil migrantes em menos de dois anos.

O centro, localizado em Manhattan, foi inaugurado em maio de 2023 para lidar com cerca de 4 mil pedidos semanais de asilo de pessoas de todo o mundo, especialmente da América Latina e, mais especificamente, da Venezuela. No entanto, o fluxo caiu para aproximadamente 350 por semana, segundo a prefeitura.

Desde a primavera de 2022, quando a crise migratória se intensificou em Nova York devido ao envio de migrantes em ônibus vindos de estados do sul governados por republicanos - especialmente do Texas - em protesto contra a política de acolhimento da então administração democrata de Joe Biden, a cidade atendeu cerca de 232 mil imigrantes, de acordo com as autoridades.