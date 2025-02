Prazo de ultimato de Musk a funcionários federais dos EUA se aproxima do fim

O prazo do ultimato feito pelo magnata Elon Musk e assessor próximo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chega a seu fim: os funcionários federais americanos têm até a meia-noite desta segunda-feira (24) para justificar suas tarefas sob pena de demissão, embora algumas agências aconselhem o contrário.

Depois que o presidente republicano lhe pediu que fosse "mais agressivo" em sua missão de reduzir os gastos públicos, o homem mais rico do mundo ordenou no sábado aos funcionários públicos que respondessem a um e-mail que seria enviado, indicando que sua "falta de resposta" seria considerada uma "renúncia".

Consequentemente, o Departamento de Recursos Humanos do governo federal, conhecido pela sigla OPM, enviou para mais de dois milhões de funcionários uma mensagem intitulada: "O que você fez na semana passada?"

O OPM exigiu uma resposta antes da meia-noite desta segunda descrevendo cinco tarefas concluídas na semana anterior, também enviada ao chefe do funcionário. A única ressalva é que não se compartilhe informações confidenciais.

A iniciativa de Musk, conhecido por esperar dedicação total de seus próprios funcionários na rede social X e em suas companhias Tesla e SpaceX, aumentou a confusão no seio de um aparato estatal já pressionado.

Mas, na medida em que o fim do prazo se aproxima, Trump, que defendeu a forma e o conteúdo da mensagem de Musk, classificando-a de "brilhante", esclareceu na segunda-feira que quem não respondesse estaria "semi-demitido" ou demitido diretamente, sem dar mais detalhes

"Se as pessoas não respondem, provavelmente significa que não existem ou que não trabalham", disse ele aos jornalistas.

No entanto, vários departamentos, incluídos alguns dirigidos por nomes leais a Trump, aconselharam aos funcionários que não respondessem, pelo menos por ora.

No outro extremo, o Departamento do Tesouro pediu a seu pessoal que respondesse o e-mail antes da meia-noite. Esse pedido "reflete o desejo de que os servidores federais sejam mais responsáveis, como no setor privado", defende a pasta em uma correspondência consultada pela AFP.