Praga receberá primeira exposição na Europa do esqueleto Lucy, de 3,18 milhões de anos

"Os restos do esqueleto de Lucy serão exibidos na Europa pela primeira vez", disse o primeiro-ministro Petr Fiala ao anunciar o empréstimo do Museu Nacional da Etiópia.

Os fragmentos serão exibidos no Museu Nacional de Praga como parte da exposição "Origens Humanas e Fósseis", que terá início em 25 de agosto e durará dois meses.

A exposição também apresentará Selam, o fóssil de um bebê Australopithecus que viveu cerca de 100.000 anos antes de Lucy e foi encontrado no mesmo local 25 anos depois.

Em seu estado atual, Lucy tem restos fossilizados de dentes, fragmentos de crânio, partes da pélvis e do fêmur.

Seu nome vem da canção dos Beatles "Lucy in the sky with diamonds", que a equipe de pesquisadores ouviu após a descoberta.