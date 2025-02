Porta-aviões americano colide com navio mercante no Mediterrâneo

O porta-aviões "Harry S. Truman" colidiu com um navio mercante no mar Mediterrâneo, informou a Marinha dos Estados Unidos nesta quinta-feira (13).

A colisão do navio de guerra com o Besiktas-M ocorreu na noite de quarta-feira enquanto operava próximo a Port Said, no Egito, segundo um comunicado do porta-voz da Sexta Frota dos EUA, o comandante Timothy Gorman.