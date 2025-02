Por que EUA acusa China de contribuir para o tráfico de fentanil?

Ao adicionar altas taxas alfandegárias a produtos do Canadá, México e China, o presidente americano Donald Trump afirmou que quer obrigá-los a agir para reduzir o tráfico de fentanil, um opioide responsável por uma grave crise sanitária nos Estados Unidos.

A China, cujos produtos terão uma taxa suplementar de 10%, é acusada de passividade frente ao tráfico dos componentes do fentanil, droga que, segundo autoridades americanas, provocou mais de 70.000 mortes por overdose nos Estados Unidos.

Porém, segundo o serviço de investigação do Congresso dos EUA, os componentes químicos são enviados para o México, onde são transformados em fentanil e levados para os Estados Unidos.

As substâncias químicas do fentanil são, em sua maioria, legais na China, onde são usadas como analgésicos. A China diz que não há "tráfico ilegal de fentanil" de seu território para o México e promete fortalecer os controles.

Em novembro de 2023, em São Francisco, no oeste dos Estados Unidos, os presidentes Joe Biden e Xi Jinping prometeram retomar as discussões sobre o assunto.

Em meados de 2024, a China anunciou um maior controle sobre três principais componentes do fentanil. Mas especialistas dizem que os traficantes de drogas se adaptam rapidamente, criando novas variantes de químicos.

A China não está sendo rígida o suficiente com as empresas envolvidas nesse comércio, diz Vanda Felbab-Brown, do laboratório de ideias americano Brookings Institution.