Polícia peruana resgata mais de 100 mulheres exploradas sexualmente pelo Trem de Aragua

A polícia do Peru resgatou 123 mulheres, entre elas três menores de idade, exploradas sexualmente por uma facção da organização criminosa de origem venezuelana Trem de Aragua, informaram as autoridades neste sábado (8).

Uma fonte policial detalhou para a AFP que todas as pessoas resgatadas são mulheres.

Segundo as autoridades, os detidos integram "uma facção" do Trem de Aragua denominada Filhos de Deus, que opera no Peru desde 2021.