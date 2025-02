Polêmica na França pelo cancelamento de concessão de TV

A emissora é acusada pela mídia progressista de conluio com a extrema direita. E seu principal apresentador, Cyril Hanouna, diz que se sente injustamente prejudicado pela decisão do Conselho de Estado, que na quarta-feira confirmou a decisão tomada meses antes pela Agência Pública de Audiovisual (Arcom).

"O C8 havia encontrado seu público. Seu desaparecimento do cenário audiovisual o priva de um espaço de expressão", lamentou o ministro conservador do Interior, Bruno Retailleau, no X.