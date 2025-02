PIB da Zona do Euro cresceu 0,1% no 4º trimestre de 2024

O PIB da zona do euro teve no quarto trimestre de 2024 um crescimento apenas marginal, de 0,1%, anunciou, nesta sexta-feira (14), a agência europeia de estatísticas Eurostat, que em sua segunda estimativa revisou os números divulgados previamente.

Em sua estimativa inicial, a Eurostat apontou que a economia da zona do euro teve crescimento nulo nesse período. Para o 3° trimestre de 2024, a Eurostat mediu um crescimento do PIB de 0,3%.

O quarto trimestre na zona do euro mostrou que Portugal teve o melhor desempenho, com crescimento de 1,5%, enquanto a Espanha registrou um aumento de 0,8%, segundo a Eurostat.

Em contrapartida, as maiores economias do bloco não mantiveram esse ritmo: a Alemanha registrou uma queda de 0,2% em relação ao trimestre anterior e a França caiu 0,1%, enquanto a Itália teve crescimento zero pelo segundo trimestre consecutivo.