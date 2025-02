Pianista e maestro Daniel Barenboim anuncia que sofre de Parkinson

"Muitas pessoas estavam preocupadas com minha saúde, e fiquei muito comovido pelo apoio que recebi nos últimos três anos", disse o músico israelense-argentino de 82 anos em um comunicado.

O argentino fundou o grupo em 1999 com o intelectual palestino Edward Said, que morreu em 2003. Há músicos de vários países do Oriente Médio, que regularmente fazem turnês pelo mundo.