Petro toma 'alguns drinques' e provoca uma 'crise geopolítica', afirma Bukele

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, disse em um discurso divulgado no domingo a empresários ibero-americanos influentes que seu homólogo da Colômbia, Gustavo Petro, toma "alguns drinques" e provoca uma "crise geopolítica".

A crítica de Bukele ao presidente colombiano de esquerda aconteceu durante um encontro privado na quarta-feira com empresários, entre eles o magnata mexicano Carlos Slim, que convidou a investir em El Salvador.

Na reunião, exibida no domingo, Bukele enumerou as conquistas de seu governo que tornam El Salvador um "terreno fértil" para investimentos, como ser, segundo ele, o "país mais seguro de todo o hemisfério ocidental" graças à "guerra" contra as gangues.