Petro ironiza e diz para Milei investir em café colombiano após polêmica com criptomoeda

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, ironizou o presidente da Argentina, Javier Milei, neste sábado, 15, e sugeriu que ele invista no café colombiano, após o argentino usar as suas redes sociais para promover uma criptomoeda chamada $LIBRA e depois recuar.

"Presidente investidor, o café colombiano está crescendo em preço internacional como nunca antes. E também é vendido por quilo", disse Petro.

E completou: "Não é feito por magnatas vigaristas, mas pelos camponeses de minha terra, é muito bom, tem gosto de paz, tem aroma de beleza e decência."

Postagem de Milei gerou polêmica e foi apagada

Milei fez publicações sobre a $LIBRA no X - antigo Twitter - e no Instagram, na sexta-feira, 14, mas apagou poucas horas depois. Em um post fixado no topo do perfil, o libertário afirmou que a moeda, supostamente criada pela iniciativa privada, seria dedicada a financiar pequenas e médias empresas no país.

Ele também publicou o site da criptomoeda e um QR Code para acessar seu token. Depois do post de Milei, o ativo recém-criado se valorizou exponencialmente e, em seguida, perdeu quase todo seu valor.

Com a postagem do presidente argentino, o valor da criptomoeda cresceu rapidamente. Contudo, pouco depois os detentores originais do ativo, com quem Milei havia se encontrado, começaram a vender rapidamente a criptomoeda, o que fez o valor despencar, fazendo milhares de investidores perderem dinheiro.

Defensores de Milei chegaram a acreditar que a publicação fosse uma fraude ou a ação de algum hacker.

Segundo a assessoria do presidente, de fato, ele publicou a mensagem, mas não está envolvido com o projeto, e apenas deu publicidade à iniciativa para que a população não suspeitasse que ela poderia se tratar de um golpe.

No X, ao excluir a postagem original, o presidente argentino disse que não estava por dentro dos detalhes do projeto, e que, depois de entender melhor, decidiu não divulgá-lo mais.

"Para os ratos imundos da casta política que querem se aproveitar dessa situação para causar danos, gostaria de dizer que cada dia confirma o quão baixos são os políticos e aumenta nossa convicção de expulsá-los", completou Milei.

O episódio despertou a ira da oposição argentina, que promete inquirir o governo sobre o caso no retorno do ano legislativo, no mês que vem.