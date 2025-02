Papa Francisco tem "ligeira melhora", diz novo boletim do Vaticano

O estado de saúde do papa Francisco, hospitalizado há 13 dias devido a uma pneumonia nos dois pulmões, apresentou uma "ligeira melhora", embora seu prognóstico continue "reservado" , e não mais "crítico", anunciou o Vaticano nesta quarta-feira (26).

"O estado clínico do Santo Padre nas últimas 24 horas mostrou uma ligeira melhora", indicou o Vaticano em um novo comunicado, especificando que o jesuíta argentino, de 88 anos, esteve "trabalhando" durante a tarde.

O novo informe médico do pontífice também relata que "a ligeira insuficiência renal observada nos últimos dias regrediu" e que a tomografia computadorizada do tórax, à qual foi submetida na terça-feira, mostrou "uma evolução normal do quadro inflamatório pulmonar".