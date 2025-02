Papa Francisco dorme bem após apresentar leve melhora, anuncia Vaticano 

Papa Francisco continua descansando, conforme a Santa Sé. Andreas Solaro / AFP

O papa Francisco dormiu bem e "agora está descansando", anunciou nesta quinta-feira (27) o Vaticano. O Pontífice de 88 anos trata uma pneumonia dupla.

"O Papa dormiu bem durante a noite e agora está descansando", afirmou a Santa Sé em um breve comunicado, horas depois do boletim médico mais recente anunciar uma "melhora leve e contínua", embora o prognóstico continue "reservado".

O líder de 1,4 bilhão de católicos no mundo foi internado no hospital Gemelli, em Roma, em 14 de fevereiro por uma bronquite.

A preocupação aumentou consideravelmente no fim de semana passado, quando o estado de saúde do pontífice sofreu uma deterioração, com crise respiratória, no sábado (22). No domingo (23), foi informada uma insuficiência renal leve.

Na terça-feira (25) à noite, a Santa Sé explicou que o estado era "crítico, mas estável".

"A leve insuficiência renal observada nos últimos dias regrediu" e Francisco registra "uma evolução normal do quadro inflamatório pulmonar", afirma o boletim divulgado na terça.

Orações

Desde o início da semana, o Papa retomou também parte de seu trabalho no hospital, à medida que as orações prosseguem no mundo por sua rápida recuperação.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ofereceu na quarta-feira (26) uma missa na capela do Palácio da Alvorada pela saúde de Francisco.

O primeiro papa latino-americano foi também o centro das orações de fiéis e cardeais reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano, pela terceira noite consecutiva.

Pedidos de oração e apoio de fiéis

Diante do hospital Gemelli, que já tratou da saúde de diferentes pontífices, muitos fiéis se aproximaram para acender velas com o rosto de Francisco em sinal de apoio. A Igreja pediu a todos os católicos do mundo que rezem pela saúde do Papa.

Apesar dos frequentes problemas de saúde dos últimos anos — entre eles de quadril, dores no joelho que o obrigam a se locomover em cadeira de rodas, operações e infecções respiratórias —, o argentino Jorge Bergoglio manteve uma agenda cheia e declarou que não tem a intenção de reduzir o ritmo de trabalho. Os médicos insistem que ele deveria interromper um pouco as atividades.

Inchaço no rosto do Papa

Nas últimas semanas, o inchaço observado no rosto do pontífice chamou atenção do público. Apesar dos problemas de saúde enfrentados por Francisco, não é possível afirmar a causa desta condição, considerando que o Vaticano não ofereceu detalhes sobre seu estado de saúde.

De acordo com Alessandro Pasqualotto, chefe do serviço de Infectologia do Complexo Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia, diversos são os fatores capazes de provocar essa aparência pelo corpo.

— Esse inchaço não parece ter relação com a infecção atual e nem tampouco com os antibióticos que ele possa estar usando. Mas, sim, talvez denote a presença de outra condição de saúde, que não está clara e não está revelada — pontua.

Histórico de hospitalizações

A hospitalização do papa, a quarta em menos de quatro anos, reacendeu o debate sobre sua saúde, especialmente porque a internação ocorre no início do ano jubilar da Igreja Católica, o que significa uma longa lista de eventos, muitos deles presididos pelo papa.

Antes da internação na sexta-feira, Francisco pareceu debilitado, com o rosto inchado e a voz entrecortada. Ele delegou em várias ocasiões a seus assistentes a leitura de seus discursos.

Desde sua eleição, ele sempre deixou aberta a opção de renunciar caso a saúde o impedisse de continuar desempenhando suas funções, como fez o seu antecessor, Bento XVI, o primeiro papa desde a Idade Média a renunciar, alegando problemas de saúde.

O que é infecção polimicrobiana

As infecções polimicrobianas são causadas por diferentes bactérias atuando simultaneamente no organismo, podendo ser uma ação combinada com vírus, fungos e parasitas.

Ou seja, essa condição não é considerada uma doença isolada, mas sim um fator que pode complicar quadros já existentes. A condição não é rara e acomete mais as pessoas idosas.