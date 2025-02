Palestinos acusam Israel de 'limpeza étnica' após a morte de 70 pessoas na Cisjordânia

Desde o início do ano, 70 palestinos, incluindo 10 crianças, foram "mortos pela ocupação israelense" na Cisjordânia, um território palestino ocupado por Israel desde 1967, indicou o Ministério da Saúde palestino em comunicado.

De acordo com esta fonte, 38 pessoas foram mortas somente na província de Jenin, no norte do país, onde está em curso uma grande operação militar israelense.