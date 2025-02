Ortega e Murillo dão 'golpe final' a Estado de direito na Nicarágua, segundo especialistas da ONU

Um grupo de especialistas da ONU disse que o governo de Daniel Ortega e sua esposa Rosario Murillo desferiu um "golpe final" no Estado de direito na Nicarágua com uma reforma constitucional que lhes deu "controle absoluto" e "uma máquina de repressão", segundo um relatório publicado nesta quarta-feira (26).

"Eles deliberadamente transformaram o país em um Estado autoritário, onde não há instituições independentes, as vozes dissidentes são silenciadas e a população (...) enfrenta perseguição, exílio forçado e represálias econômicas", disse o relatório anual do Grupo de Peritos em Direitos Humanos sobre a Nicarágua.

Ortega, ex-guerrilheiro de 79 anos que governou a Nicarágua na década de 1980 após o triunfo da revolução sandinista, está no poder desde 2007 e seus críticos o acusam de instaurar uma "ditadura familiar", junto com sua esposa, de 73 anos.

A reforma "representou um golpe final ao Estado de direito" e "eliminou os poucos controles institucionais que restavam, criando um Poder Executivo com domínio absoluto", destacaram os especialistas do grupo independente com mandato do Conselho de Direitos Humanos da ONU.