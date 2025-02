Ordem de Trump que acaba com cidadania por direito de nascimento é suspensa por 2º juiz federal

Um juiz federal ordenou nesta quarta, 5, uma segunda pausa nacional na ordem executiva do presidente dos EUA, Donald Trump, que busca acabar com a cidadania por direito de nascimento para qualquer pessoa nascida nos Estados Unidos de pais em situação ilegal, chamando a cidadania de um "direito precioso". A juíza do Tribunal Distrital dos EUA, Deborah Boardman, afirmou que nenhum tribunal no país endossou a interpretação da administração Trump sobre a 14ª Emenda.