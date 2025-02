Onze diretores de empresas tecnológicas apoiam lançamento de iniciativa de 'IA de interesse público'

Um grupo de 11 executivos do setor de tecnologia endossou neste domingo (9) uma iniciativa que promete proporcionar ferramentas, dados e infraestrutura para desenvolver uma inteligência artificial (IA) "de interesse público", informou a organização Current AI em comunicado.

Personalidades como Arthur Mensch, diretor da Mistral AI, e Reid Hoffman, executivo do LinkedIn, afirmaram em comunicado que vão apoiar esta iniciativa lançada pela Current AI,.

O anúncio acontece na véspera da abertura de uma cúpula global de dois dias sobre inteligência artificial em Paris, que reunirá líderes governamentais e do setor para discutir as promessas e os desafios desta tecnologia.

"Vimos os danos do desenvolvimento tecnológico sem controle e o potencial transformador que ele tem quando alinhado com o interesse público", disse o fundador da Current AI, Martin Tisne, no comunicado.