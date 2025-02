Oito soldados morrem em acidente de trânsito na Colômbia

Oito soldados morreram e outros 16 ficaram feridos quando o veículo em que viajavam caiu em um abismo em uma estrada no sudoeste da Colômbia, informaram as autoridades nesta segunda-feira (24).

Na noite de domingo, "um pelotão de 36 soldados estava viajando pela estrada Junin-Barbacoas e, em uma área chamada La Columpia, o carro perdeu os freios e rolou por um abismo de mais de 100 metros", disse Luis Alfonso Escobar, governador do departamento de Nariño, onde ocorreu o acidente, à Blu Radio.

Sete pessoas feridas estão "estabilizadas" no local e "estamos tentando retirá-las do abismo, mas os feridos mais graves já começaram a ser evacuados em helicópteros", acrescentou.

Vídeos divulgados pelas autoridades mostram os socorristas tentando puxar os soldados com cordas por uma encosta arborizada.

Essa estrada é perigosa, com abismos em ambos os lados da estrada e pontos sem pavimentação.

"Agradeço às agências de ajuda humanitária por sua pronta e valiosa ajuda para lidar com essa emergência, bem como à população civil do setor por sua solidariedade e apoio. O trabalho de resgate e atendimento continua na área", disse o comandante do exército, general Luis Emilio Cardozo.