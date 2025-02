Números alarmam cientistas e agitam o debate na COP16

O diagnóstico dos especialistas é contundente: os mares, os solos e os seres vivos que eles abrigam estão ameaçados pela destrutiva mão do homem, que deve fazer a "paz com a natureza" para evitar um desastre.

Por volta de 75% da superfície terrestre sofreu uma degradação significativa nas mãos do homem, incluindo florestas destruídas e ecossistemas urbanizados ou convertidos em terras cultiváveis. As terras úmidas, as mais afetadas, perderam 87% de sua área nos últimos três séculos.