Número de nascimentos no Japão registra queda histórica em 2024

Os nascimentos no Japão registraram queda em 2024 pelo nono ano consecutivo, com jovens adiando o casamento enquanto a população idosa aumenta, segundo dados oficiais divulgados nesta quinta-feira.

Em 2024, o Japão registrou o nascimento de 720.988 bebês, 5% a menos que os 758.631 de 2023, apontam os dados preliminares do Ministério da Saúde.

Este é o menor número nascimentos desde que o governo começou a registrar os números em 1899.

O número evidencia os dramáticos desafios demográficos enfrentados pela quarta maior economia do mundo, onde uma força de trabalho em declínio tem o custo de cuidar de uma crescente população idosa.

As mortes representaram mais que o dobro do número de nascimentos, com um aumento de 1,8% na comparação com 2023, a 1,62 milhão.

A população total do Japão chegou neste mês a 123,54 milhões, 0,46% a menos do que em fevereiro de 2023, segundo dados do Ministério de Assuntos Internos divulgados na semana passada.

A taxa de natalidade apresentou um contraste em relação à Coreia do Sul, que também enfrenta um declínio populacional. Dados divulgados por Seul na quarta-feira mostraram que o número de nascimentos para cada 1.000 habitantes aumentou em 2024 pela primeira vez em mais de uma década.

No Japão, o custo elevado da educação, a estagnação econômica e as mudanças no estilo de vida desencorajaram os jovens a formar famílias.