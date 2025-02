Novo presidente sírio foi convidado para cúpula árabe sobre Gaza no Cairo, anuncia Damasco

O novo presidente da Síria, Ahmed al Sharaa, foi convidado para a cúpula árabe sobre Gaza, no Cairo, em 4 de março, em um primeiro convite deste tipo desde que tirou Bashar al Assad do poder, indicaram seus serviços.

"Ahmed al Sharaa recebeu um convite oficial do Presidente da República Árabe do Egito, Abdel Fatah al Sisi, para participar da cúpula extraordinária do Conselho da Liga Árabe que será realizada em 4 de março", disse a presidência síria em um comunicado.